Inter-Fluminense andrà in scena – allerta fulmini permettendo – stasera alle ore 21:00 italiane. Il fischio d’inizio stando alle ore locali è previsto alle ore 15:00 al Bank of America Stadium di Charlotte, Carolina del Nord. La partita, sarà valida per gli Ottavi di Finale della Coppa del Mondo per Club

Continua a leggere su InterNews08