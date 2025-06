CHIVU STRAORDINARIO – “ Non me l’aspettavo

L’ex giocatore rumeno Gica Popescu, ex Lecce e poi Barcellona, Psv e Galatasaray , ha parlato dell’ingaggio in panchina da parte dell’ Inter del connazionale Cristian Chivu. Popescu , intervistato da Gsp.ro, alla domanda sull’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter, ha riservato parole al miele per Chivu.