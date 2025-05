22 giorni separano Inter e PSG dalla Finale di Champions League 2025. La tensione per il grande evento però è già alle stelle soprattutto se consideriamo che le due finaliste non sono compagini abituate a giocare partite del genere regolarmente. Per il PSG sarà la seconda finale di Champions della

