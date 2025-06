Medhi Taremi rompe il silenzio post-Monaco: l’iraniano ha scritto un messaggio dedicato ai tifosi dell’Inter, per fare il punto della stagione e scusarsi dopo l’amara figura in finale di Champions League col Psg. Ma non solo: abbiamo anche un’idea delle sue intenzioni per la prossima stagione. Ecco le sue parole.

