Quattro giorni . Questo è il tempo rimanente all’ultimo atto , la partita che deciderà una stagione per la formazione di Simone Inzaghi. Esattamente alle 21:00, sabato l’Inter scenderà in campo a Monaco di Baviera per la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain . Un’occasione, stavolta sì, unica: dopo decenni l’Inter

You may also like