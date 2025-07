Alessandro Vogliacco difensore del Parma, in un’intervista al Corriere dello Sport ha parlato degli ex compagni di viaggio Cristian Chivu e Ange-Yoan Bonny, approdati all’Inter. Chivu è stato allenatore dei ducali per pochi mesi, Bonny ha condiviso lo spogliatoio con Vogliacco da compagno di squadra. Il francese è in procinto

Continua a leggere su InterNews08