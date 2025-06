Giovanni Albanese, esperto di mercato, ha acceso l’entusiasmo dei tifosi juventini annunciando cinque o sei nuovi innesti per la prossima stagione. La Juventus, reduce dal successo al Mondiale per Club, prepara una rivoluzione estiva. Luglio sarà il mese chiave, ma le operazioni dipendono dalle cessioni di Mbangula e Weah, nel

You may also like