La Juventus vive un mercato estivo complicato, con poche operazioni concluse e molte situazioni in sospeso. La Gazzetta dello Sport sottolinea che Damien Comolli, nuovo direttore sportivo, affronta una sfida cruciale per rilanciare il club. I bianconeri hanno bisogno di rinforzi in attacco e a centrocampo, ma le cessioni bloccano

“Nigerians Must Go”: in Ghana esplode la rabbia contro gli immigrati nigeriani