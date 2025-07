Il Milan punta deciso su Dusan Vlahovic per rinforzare l’attacco. Il centravanti serbo, sempre più ai margini della Juventus dopo l’arrivo di Jonathan David e l’interesse per Randall Kolo Muani, rappresenta un’opportunità intrigante per i rossoneri. Il club ha già avviato contatti con la Juventus, ma la strada appare in

Continua a leggere su ultimejuve.it