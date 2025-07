La Juventus Next Gen accoglie un nuovo talento: Stefano Mangiapoco, portiere classe 2004, arriva dalla Giana Erminio con un contratto fino al 2028. Il giovane bergamasco si è distinto nella stagione 2024/2025, disputando 38 partite e mantenendo la porta inviolata in 13 occasioni. La sua firma rappresenta un investimento strategico

