Dusan Vlahovic tiene in scacco la Juventus. Il centravanti serbo, con il contratto in scadenza nel 2026, rifiuta ogni proposta di rinnovo a cifre inferiori rispetto ai suoi attuali 12 milioni netti a stagione. La nuova dirigenza bianconera, guidata da Comolli, spinge per un prolungamento con ingaggio dimezzato, ma il

You may also like