Koopmeiners resta in dubbio per la sfida contro la Lazio dell’11 maggio 2025, cruciale per la Champions League, a causa di un persistente dolore al tendine d’Achille. L’olandese, fermo da ben tre partite (Parma, Monza, Bologna), ha svolto lavoro differenziato alla Continassa il 6 maggio, purtroppo

You may also like