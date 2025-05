Nicolò Cudrig, attaccante della Juventus Next Gen, festeggia le 100 presenze in Serie C, un milestone celebrato sul sito ufficiale del club. A 22 anni, il friulano si racconta: “Un onore indossare questa maglia”. Cresciuto nel vivaio bianconero, debutta nel 2021 e diventa una colonna della squadra

