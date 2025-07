Tra i tanti nomi che si sono spesi per il reparto offensivo dell’Inter in ottica mercato ecco un profilo a sorpresa. Si tratta di Andrea Colpani, 26enne centrocampista offensivo in forza al Monza (nell’ultima stagione in prestito alla Fiorentina ma senza grandi fortune), che potrebbe tornare utile nella trequarti nerazzurra.

