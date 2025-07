La situazione di Dusan Vlahovic alla Juventus si complica sempre più, diventando un rompicapo di mercato. Il serbo, arrivato a Torino con grandi aspettative, non convince appieno. Il suo ingaggio da 12 milioni netti a stagione, circa 40 milioni lordi, grava come un macigno sul bilancio bianconero. La società cerca

You may also like