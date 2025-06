Non è ancora tempo (ufficiale) di calciomercato – finestre ad hoc del Mondiale per Club escluse – ma la dirigenza dell’ Inter sembra aver chiuso con largo anticipo la pratica relativa al problema principale della stagione 2023/24, ovvero l’attacco. O meglio la profondità qualitativa del reparto avanzato. Dietro alla confermatissima ThuLa

You may also like