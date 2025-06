Giovane ma con già in tasca centocinquanta gettoni tra Serie A e coppe varie. Profilo poliedrico, quindi portato a svolgere senza problemi entrambe le fasi. Interdizione e sviluppo dell’azione. Caratteristiche impreziosite – come da direttiva presidenziale – dal fatto di essere italiano (e da qualche mese pure nel giro della

You may also like