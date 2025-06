Ufficiale, dopo l’ addio di Chivu al Parma , lascia il club ducale anche Angelo Palombo . L’ex bandiera della Sampdoria, parte dello staff tecnico del rumeno a Parma, saluta i gialloblù per seguire Cristian Chivu nella sua avventura all’Inter. Quando l’ ex tecnico della Primavera sarà il nuovo allenatore della prima squadra, Palombo

