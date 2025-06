Adesso è ufficiale : l’avventura di Cristian Chivu sulla panchina del Parma Calcio è ufficialmente finita . Il tecnico promesso sposo dell’Inter, dopo aver portato egregiamente la squadra ducale alla salvezza in appena 13 partite disputate in questa stagione di Serie A, saluta gli emiliani ed è pronto a legarsi ai nerazzurri.

You may also like