Inter-Bayern, Compagnoni: “Tedeschi in difficoltà”

Il giornalista Maurizio Compagnoni ha espresso le sue sensazioni in vista del ritorno del quarto di Champions a San Siro. L’Inter ospiterà il Bayern Monaco, forte del 2-1 dell’andata. A Sky Sport, il commentatore ha dichiarato: “Nel primo tempo dell’Allianz Arena abbiamo visto un’Inter di altissimo livello, con il Bayern Monaco che ha avuto una sola occasione, il palo di Kane. Peraltro frutto di un errato disimpegno dell’Inter. I nerazzurri dovranno giocare un match non “di gestione“, perché rischierebbero – e farebbero sicuramente – una partita con avversari “all’arrembaggio“. All’andata Kompany ha sbagliato tutto, l’impostazione della gara, ma al ritorno sarà un Bayern diverso e più preparato”.

Compagnoni ha poi proseguito spiegando quello che si aspetta dalla sfida di domani sera a San Siro: “Mi aspetto Muller in campo dal primo minuto. Il tedesco è difficilissimo da marcare ed ha una capacità posizionale superiore, all’andata è stato una brutta gatta da pelare per la difesa dell’Inter, che ha trafitto anche all’85’. Giocherà, anche perché Kompany non ha tantissime alternative. Il club bavarese non ha una rosa lunga, anche per via delle defezioni, è privo di rimpiazzi ai giocatori più importanti, come Kane. Se i nerazzurri giocano ai livelli del primo tempo, sono di un livello superiore alla squadra tedesca dal punto di vista tattico e come interpreti”.

Compagnoni come tanti altri osservatori esalta le qualità dell’Inter e nota la difficoltà dei tedeschi a riadattarsi dopo la gara di andata. L’attenzione, in ogni caso, dovrà essere altissima, massima. I bavaresi sono stati capaci di schiacciare avversari colossali, recuperare svantaggi insperati. L’Inter dovrà scendere in campo e proporre il suo calcio propositivo, per evitare di rimanere pressata dai tedeschi. Sembrano completamente recuperati anche alcuni interpreti assenti all’andata, come Dimarco, in modo tale da poter preparare la gara al meglio. Il tempo stringe, e Inzaghi dovrà dimostrare di essere in grado di replicare la notte magica di Monaco.

