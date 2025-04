Il destino di Giuntoli? Out se manca la Champions

Il futuro del direttore sportivo

La Juventus affronta un bivio: la Champions League decide il futuro. Anche il destino di Giuntoli sul tavolo, il piazzameno finale degli uomini di Tudor Senza qualificazione, una rivoluzione scuoterà l’area sportiva, e persino Cristiano Giuntoli rischia il posto. Le voci si inseguono: Giorgio Chiellini emerge come nome caldo per un ruolo chiave in società. L’ex capitano, simbolo bianconero, porta esperienza e passione. Accanto a lui, si parla di Francesco Calvo e di Matteo Tognozzi, ex uomo mercato che scoprì talenti come Huijsen e Yildiz. La dirigenza valuta un rinnovamento profondo. I tifosi sognano un ritorno alle radici. Chiellini incarna la “juventinità” pura. Il destino di Giuntoli quindi è a un bivio?

Chiellini alle porte in caso di partenza di Giuntoli?

Giorgio Chiellini rappresenta il cuore bianconero, e il suo nome accende l’entusiasmo. Ritiratosi nel 2023 dopo 17 anni e 561 presenze con la Juve, vince nove Scudetti e cinque Coppe Italia. Ora, a Los Angeles col LAFC, studia gestione sportiva. Un ruolo operativo a Torino sembra perfetto: conosce il club, ispira i giocatori, unisce i tifosi. Non si tratta solo di competenze, ma di identità. La “juventinità” di Chiellini, fatta di sacrificio e leadership, manca alla squadra. Calvo, esperto di marketing, e Tognozzi, col fiuto per i giovani, completano il quadro. La Juve di oggi, falcidiata da infortuni, cerca stabilità. Chiellini può guidare il rilancio. I tifosi lo invocano: è uno di loro.

Il destino di Giuntoli: out o in?

La possibile rivoluzione juventina punta sullo spirito bianconero. Chiellini, con la sua storia, diventa il faro: giocava con l’anima, ora può gestire con visione. Tognozzi, artefice di colpi come Yildiz, garantisce talenti freschi. Calvo porta know-how commerciale. Insieme, possono ricostruire una Juve vincente. Giuntoli, criticato per alcune scelte di mercato, vacilla: la Champions lo salverà? Senza, il cambiamento travolgerà tutto. La squadra contro il Lecce ha mostra toprogressi con Tudor, ma inciampa sui dettagli. La qualificazione resta aperta. I tifosi chiedono passione, quella che Chiellini incarna.

