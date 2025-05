L’ex difensore nerazzurro Lucio , protagonista del Triplete del 2010 con l’ Inter e campione del mondo nel 2002 , è rimasto vittima di un grave incidente domestico inaspettato. Una stufa ecologica difettosa in casa sua, infatti, gli ha provocato ustioni su gran parte del corpo, costringendolo al ricovero in ospedale a Brasilia.

