L’ora delle decisioni irrevocabili è giunta. Inzaghi si trova costretto a dover andare fino in fondo: il tecnico dell’Inter sembrerebbe pronto a rinunciare ad un pilastro della sua gestione del finale di stagione: il turn-over . Presto, infatti, l’Inter interromperà le rotazioni per giocarsi tutto con i migliori sempre in campo.

