Al termine del derby perso 0-3 dall’Inter ieri sera, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Mediaset esprimendo tutto il suo rammarico per l’eliminazione dalla Coppa Italia e in generale gli ultimi negativi giorni trascorsi. Per l’Inter infatti, è sfumato il sogno Triplete. Ancora una volta in questa stagione, i

Continua a leggere su InterNews08