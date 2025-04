Mancano poche ore al ritorno della semifinale di ritorno tra Inter e Milan . Simone Inzaghi potrebbe rivoluzionare il proprio undici titolare concedendo un turno di riposo ad alcuni dei suoi “fedelissimi”. Asllani ad esempio è pronto a sostituire Calhanoglu così come Bisseck potrebbe far riposare Pavard. Chi di certo non

You may also like