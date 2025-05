A pochi giorni dal successo memorabile contro il Barcellona che ha permesso all’Inter di tornare in finale di Champions, è arrivato il momento di rituffarsi nella serie A. Domenica 11 maggio alle 18 la squadra di Simone Inzaghi sarà impegnata all’Olimpico Grande Torino per disputare la 36a giornata di campionato.

