Inter, sette giorni e tre bestie nere: tra il sogno Triplete e l’incubo “zero tituli”

Prima un Bayern Monaco che a San Siro finora a ha saputo solo vincere. Poi quel Bologna che tre anni fa – proprio di questi tempi – scuciva lo scudetto dalle maglie dell’Inter. Per consegnarlo oltretutto nelle mani dei cugini del Milan. Infine, a proposito di bestie nere (stagionali), il quinto derby di questo 2024/25. Incrocio che nella stagione corrente per più di una volta ci ha fatto andare di traverso il colore rossonero dei cugini del Milan (ma anche del Bayer Leverkusen se vogliamo dirla tutta). Champions League, scudetto e Coppa Italia: in ordine di importanza, ma anche da cronologia del calendario.

Un mercoledì da leoni

Alle ore 21:00 di questo mercoledì da leoni – come amava recitare una storica pubblicità di una nota tv commerciale – inizierà ufficialmente la settimana più importante di tutta la stagione interista. Sette giorni che, nella più rosea delle situazioni, potranno continuare a nutrire il sogno Triplete.

Oppure al contrario – ma con in mezzo tutta una serie di casistiche intermedie, va detto – potrebbe significare l’addio a ogni desiderio di coppa e il complicarsi della già delicata corsa al tricolore. E lo spettro del “zero tituli” di mourinhana memoria. Dopo una stagione del genere sarebbe una beffa clamorosa.

Bayern Monaco, Bologna, Milan: serve solo giocare da Inter

Sì, perché nell’appassionante pratica del tifo – alla lunga – il percorso viene dimenticato da tutti. Ribaltando un’inflazionatissima massima sul viaggio, è la conquista della meta quello che conta. Rimangono nella testa le vittorie – anche i trofei minori – e le sconfitte più brucianti.

Sette giorni e tre bestie nere. Duecentosettanta minuti di gioco – eventuali supplementari esclusi – suddivisi tra San Siro e il Dall’Ara di Bologna, dosi da somministrare novanta giri di lancette alla volta. Per provare a prendersi tutto con la possibilità di rimanere a mani vuote? Ovviamente, non è il momento di fare calcoli. Adesso bisogna “solamente” continuare a far correre il pallone come – in Italia e in Europa – solo l’Inter sa fare.

