Inter, ecco chi sarà l’eventuale semifinalista

In attesa della ritorno dei quarti di finale in programma questa sera alle ore 21.00 a San Siro. Inter e Bayern Monaco, dopo la sfida di ieri sera al Signal Iduna Park di Dortmund, sanno già quale sarà la squadra che affronteranno nell’eventuale semifinale: il Barcellona di Hansi Flick. I blaugrana hanno perso per 3-1 il ritorno contro il Borussia Dortmund ma ha strappato comunque il pass per entrare a far parte delle migliori quattro. Fondamentale il pesante 4-0 inflitto ai gialloneri all’andata. In caso di passaggio del turno, l’Inter giocherà in Spagna la gara d’andata mentre il ritorno si disputerebbe a Milano.

A seguito del roboante 4-0 dell’andata firmato dal tridente: Rapinha, Lewandowski (2) e Lamine Yamal. La squadra catalana è partita alla volta di Dortmund consapevole di aver già ipotecato il passaggio del turno. Tuttavia i tedeschi, spinti dal calore del proprio pubblico, non si sono dati per vinti giocando un’ottima gara che gli ha permesso di arrivare vicini all’impresa. L’eroe di giornata è stato sicuramente Serhou Guirassy capace di mettere a referto una clamorosa tripletta. L’attaccante guineano ha sbloccato la gara dagli undici metri nel primo tempo. Nella ripresa ha completato la sua notte magica con una doppietta. La grande prova del numero 9 e in generale del Borussia non è comunque bastata per consentire ai tedeschi di accedere in semifinale per il secondo anno consecutivo.

Sorride invece il Barcellona che incassa una sconfitta indolore. La squadra catalana torna a perdere dopo 24 risultati utili consecutivi e perde l’imbattibilità che ancora persisteva nel 2025. Non sarà dunque una passeggiata di salute l’eventuale semifinale nerazzurra che potrebbe essere costretta a giocare contro una delle squadre più in forma d’Europa. Ricordiamo che così come la squadra di Inzaghi, anche il Barça è ancora in corsa per il triplete. In Liga sono infatti 4 i punti che li separano dal Real Madrid secondo mentre il 26 aprile disputeranno la finale di Copa del Rey.

