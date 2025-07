La Juventus Women ha annunciato il trasferimento in prestito annuale di Azzurra Gallo all’Anderlecht, dove la giovane attaccante disputerà la stagione 2025/26 nella massima serie belga. Le indiscrezioni dal club confermano che la diciannovenne, cresciuta nel vivaio bianconero, è pronta per una nuova avventura internazionale.

