João Mário, acquistato dalla Juventus dal Porto per 12,6 milioni di euro, è un nome che sta accendendo l’entusiasmo dei fantallenatori. Il terzino portoghese, classe 2000, si è unito ai bianconeri con un contratto fino al 2030, portando versatilità e dinamismo. Al Fantacampionato Gazzetta, è listato come difensore con una

You may also like