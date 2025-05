La Juventus accende la corsa per Ademola Lookman, talento nigeriano dell’Atalanta, con l’ambizione juventina di rafforzare l’attacco per la stagione 2025/2026. I bianconeri hanno intensificato i contatti con l’entourage del giocatore, che ha segnato 18 gol e fornito 7 assist in 37 presenze quest’anno. La

You may also like