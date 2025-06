Dopo l’ addio di Simone Inzaghi di oggi pomeriggio, in casa Inter si apre il totoallenatori . Dopo quattro anni dell’allenatore piacentino, con una precisa identità tecnico-tattica, l’Inter si trova a rifondare . E pure in fretta, visto che gli imponenti impegni dei nerazzurri continueranno anche in estate . L’addio di Inzaghi apre adesso

You may also like