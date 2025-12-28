Cosa serve per noleggiare una supercar: I suggerimenti del professionista delle auto di lusso

Il settore supercar rental di solito presenta requisiti di noleggio più severi rispetto ad altri tipi di auto: requisiti di età più elevata, patente di guida da almeno qualche anno, solide garanzie e il rispetto di alcuni obblighi contrattuali. Coloro che scelgono servizi di lusso, hanno la possibilità di ricevere consegne personalizzate ed effettuare il noleggio supercar a Milano Malpensa con fornitura personalizzata erogata da un consulente professionista che è in grado di seguire ogni fase dell’acquisizione con estrema precisione.

Requisiti primari per il noleggio supercar

Per il noleggio di supercar è necessaria la patente di guida di tipo B valida in Italia e posseduta da almeno un paio di anni, in modo da dimostrare un livello piuttosto adeguato di esperienza nella guida. Molti operatori fissano anche limiti di età minimi più elevati rispetto al noleggio di auto standard. Per la maggior parte delle auto di lusso sono da considerare come un minimo di 25 anni e un massimo di 27-30 anni per i modelli più potenti. Per noleggi auto supercar viene anche richiesto un documento di identità, carta d’identità e passaporto, che servono per la stipula contrattuale e per confermare i dati personali del driver. Ci possono anche essere casi, soprattutto se il driver da noleggio è straniero, in cui i documenti possono essere richiesti per un permesso di guida internazionale oltre a quello di guida del proprio paese.

Garanzie economiche: noleggio supercar con carta di credito o senza

Uno degli aspetti più delicati del noleggio di una supercar riguarda le garanzie economiche. Di solito serve un deposito per coprire il valore del veicolo e eventuali danni o penali. Per questo motivo, la maggior parte dei noleggiatori richiede una carta di credito al guidatore principale, con limiti di credito adeguati ai costi e spesso escludendo la possibilità di usare carte di debito e prepagate.

Alcuni operatori prevedono accordi specifici come la possibilità di noleggiare senza carta di credito e con opzioni di pagamenti flessibili, tuttavia, in ogni caso, è fondamentale leggere attentamente le condizioni economiche, i limiti di responsabilità e tutte le voci relative alle franchigie, assicurazioni aggiuntive e chilometraggio incluso.

Noleggio auto di lusso: Consegna, assicurazione e regole di utilizzo

Nei servizi di noleggio auto di lusso, la consegna e il ritiro del veicolo con servizi personalizzati in funzione delle esigenze del cliente è un elemento chiave dell’offerta.

Ad esempio in alcuni casi viene offerto un servizio di concierge al cliente, che consegna l’auto nella città di Milano, e anche agli aeroporti di Malpensa e Linate, e altre destinazioni in Europa, oltre alla possibilità di opzioni di pagamento flessibili senza necessità di carta di credito.

Questo inizio del viaggio è piuttosto diverso poiché non esiste un tradizionale banco di noleggio auto; invece, c’è un briefing personale per scoprire i comandi dell’auto, le modalità di guida e altre caratteristiche del veicolo. Il contratto di noleggio auto ha sempre una copertura assicurativa di base, che può essere integrata con altre opzioni per ridurre la franchigia o per coprire più rischi, ed è sempre raccomandato come guida di un’auto esotica. Devono essere seguite anche le regole d’uso, che tipicamente includono il divieto di utilizzo del veicolo su un circuito, la guida in modo pericoloso, le gare, l’uso eccessivo del veicolo, che è spesso definito in un accordo di limite di chilometraggio, e altri termini di noleggio per evitare grandi penali.

Noleggio supercar: I suggerimenti del professionista

Chi valuta il noleggio supercar a Milano Malpensa dovrebbe innanzitutto scegliere un operatore specializzato, con una flotta di Ferrari, Lamborghini, Audi RS e altri modelli ad alte prestazioni mantenuti in condizioni impeccabili. Prima di confermare la prenotazione, è consigliabile chiarire con il consulente ogni dettaglio: importi dei depositi, limiti di età, politiche sui guidatori aggiuntivi, chilometri inclusi e supplementi in caso di ritardo nella riconsegna.​

Un ulteriore suggerimento professionale è di valutare servizi accessori come il pieno carburante opzionale, l’assistenza stradale 24/7 e il supporto concierge, che permettono di concentrarsi solo sul piacere di guida e non sulla logistica.