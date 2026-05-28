Gruppo San Marco: soluzioni per la casa, il giardino e il comfort in un unico ecosistema digitale

La casa contemporanea non viene più progettata soltanto attorno all’estetica. Oggi entrano in gioco esigenze molto più ampie: organizzare meglio gli spazi, migliorare il comfort quotidiano, rendere funzionali gli ambienti esterni e poter contare su prodotti affidabili nel tempo.

Anche per questo motivo, il settore dell’home living ha vissuto una trasformazione significativa, spinta da consumatori sempre più attenti alla qualità dell’esperienza d’acquisto e alla possibilità di trovare soluzioni diverse all’interno di un unico ecosistema digitale.

Da oltre vent’anni, Gruppo San Marco sviluppa la propria attività seguendo esattamente questa direzione. L’azienda, fondata nel 2002 a Soleto, in provincia di Lecce, opera oggi a livello nazionale attraverso un e-commerce specializzato in prodotti dedicati alla casa, al giardino, alle piscine e al benessere climatico domestico.

Il sito ufficiale www.grupposanmarco.eu raccoglie un catalogo articolato, organizzato per accompagnare esigenze abitative differenti e facilitare la gestione degli spazi interni ed esterni attraverso una piattaforma semplice da consultare. Tra le principali categorie disponibili all’interno dell’e-commerce troviamo:

Arredo indoor . Soluzioni dedicate agli ambienti interni della casa, tra cui mobili contenitori, complementi d’arredo, specchi, tavoli e sedute progettati per migliorare organizzazione, praticità e comfort quotidiano.

. Soluzioni dedicate agli ambienti interni della casa, tra cui mobili contenitori, complementi d’arredo, specchi, tavoli e sedute progettati per migliorare organizzazione, praticità e comfort quotidiano. Arredo outdoor . Una selezione pensata per valorizzare giardini, terrazze e verande attraverso gazebi, salottini da esterno, barbecue, ombrelloni e strutture ombreggianti adatte a un utilizzo prolungato nel tempo.

. Una selezione pensata per valorizzare giardini, terrazze e verande attraverso gazebi, salottini da esterno, barbecue, ombrelloni e strutture ombreggianti adatte a un utilizzo prolungato nel tempo. Piscine e accessori . Il comparto comprende piscine fuori terra, modelli interrati, soluzioni dedicate al relax domestico e numerosi accessori tecnici per la manutenzione, come sistemi di filtrazione, robot pulitori, coperture protettive e prodotti per il trattamento dell’acqua, tra cui il cloro per piscine.

. Il comparto comprende piscine fuori terra, modelli interrati, soluzioni dedicate al relax domestico e numerosi accessori tecnici per la manutenzione, come sistemi di filtrazione, robot pulitori, coperture protettive e prodotti per il trattamento dell’acqua, tra cui il cloro per piscine. Benessere climatico. Una gamma di dispositivi orientati al comfort abitativo, che include climatizzatori, pompe di calore, stufe a pellet e caldaie ad alta efficienza energetica pensate per ottimizzare consumi e prestazioni.

Oltre alla varietà dell’assortimento, uno degli elementi che caratterizzano il progetto sviluppato da Gruppo San Marco riguarda l’esperienza digitale. La piattaforma è infatti organizzata per consentire agli utenti di confrontare facilmente le diverse soluzioni disponibili attraverso schede prodotto dettagliate, immagini aggiornate e informazioni tecniche consultabili in modo immediato.

Anche la gestione logistica rappresenta un aspetto centrale del servizio. Le spedizioni vengono affidate a partner come BRT e FedEx, con consegne tracciabili su tutto il territorio nazionale. A supporto dell’esperienza d’acquisto interviene inoltre un servizio clienti dedicato, disponibile sia nella fase di scelta dei prodotti sia nel post-vendita.

Nel tempo, il percorso dell’azienda ha ottenuto diversi riconoscimenti nel panorama dell’e-commerce italiano. Gruppo San Marco è stato inserito nella classifica dei Migliori E-commerce d’Italia 2025/2026 nella categoria “Giardinaggio e Piscine” ed è presente anche nella selezione “Stelle dell’E-commerce 2024/2025” realizzata da Statista insieme a L’Economia del Corriere della Sera.

Più che proporre semplicemente prodotti per la casa, Gruppo San Marco ha costruito negli anni una piattaforma pensata per accompagnare le persone nella gestione concreta degli ambienti quotidiani, con un’offerta che unisce funzionalità, organizzazione e attenzione costante verso le nuove abitudini dell’abitare moderno.