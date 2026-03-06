Venezia e Monza verso la Serie A, il Frosinone frena: ecco tutte le curiosità di Serie B 2025/2026

Alla 28esima giornata la Serie B mostra un quadro chiaro delle squadre che dominano le statistiche delle scommesse online, almeno per quanto riguarda le prime due posizioni che garantiscono il salto diretto in Serie A.

Per quanto riguarda il discorso sulla zona playoff e playout, c’è una grandissima rissa per ottenere la posizione più alta, come accade ogni anno, soprattutto verso il finale di stagione, e ormai siamo arrivati alle ultime 10 gare di campionato.

Monza e Venezia volano, il Frosinone frena e il Palermo cerca di agganciare la top 2, così come ci sono i grandi flop, che comprendono Sampdoria, Empoli, Bari e Spezia: tutte in lotta per la salvezza invece che per la promozione.

Catanzaro al top e Juve Stabia grande sorpresa playoff

Negli ultimi 5 match il Catanzaro è la squadra più in forma di Serie B, seconda soltanto al Monza. I Giallorossi hanno messo in cassaforte 11 punti e si piazzano stabili al quinto posto.

La Juve Stabia è la grande sorpresa della categoria, con un settimo posto che consentirebbe alle Vespe di disputare il secondo playoff consecutivo, in cerca del colpaccio: sarebbe la prima promozione in Serie A per i Rossoblu.

La grande rissa nella zona retrocessione

Tra i grandi flop c’è sicuramente il Pescara, che naviga in ultima posizione a 6 punti dalla zona playout e 7 punti dalla salvezza.

Spezia, Bari, Entella, Reggiana, Mantova, Sampdoria, Avellino e persino l’Empoli sono tutte racchiuse in circa 5 punti tra zona retrocessione e salvezza, ed ecco la grande classica rissa di Serie B per non retrocedere, che rende il finale di stagione sempre più interessante, perché i risultati di questi club, spesso incidono anche sulle zone alte, in caso di scontri diretti o indiretti.

I Ciociari frenano, il Palermo cerca di agganciare la top 2

I tre pareggi consecutivi hanno fatto rallentare la cavalcata del Frosinone e, offerto la possibilità al Monza di tornare in carreggiata per braccare il secondo posto.

Il Palermo, invece, nonostante alti e bassi resta incollato al terzo posto e ha a disposizione ancora 10 match per tentare il colpaccio e arrivare nella top 2.

Monza e Venezia lanciate verso la Serie A

Nel palinsesto statistico delle quote serie b è il Venezia a dominare la classifica come favorito alla vittoria del campionato, con un reparto offensivo da 58 gol: il migliore della categoria. La Serenissima punta in alto, anche se nelle ultime 5 gare ha subito una sconfitta e un pareggio, che hanno consentito al Monza di agganciare il treno più desiderato della serie cadetta.

I Brianzoli sono la squadra più in forma delle ultime 5 gare e restano a pari punti con il Venezia, staccando il Frosinone di 5 punti, che non sono poi tanti in un campionato così complesso a 10 giornate dalla fine, più i playoff. Può succedere ancora di tutto in questa pazza Serie B, perché il gap tra le varie zone della classifica resta sempre irrisorio fino agli ultimi minuti (a volte secondi) di gioco.