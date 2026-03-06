LOGIN
venerdì, Marzo 6, 2026
Top Posts
Gli investitori si rivolgono a SJMine per un reddito passivo affidabile...
Guida alle scarpe antinfortunistiche: quando servono e quali sono i livelli...
Stellantis, è ora di cacciare gli Elkann-Agnelli dall’Italia
Ampia scelta, marchi di lusso, prezzi convenienti – tutto sul più...
Venere degli Stracci, il rogo emblema dell’amministrazione Manfredi
Vale la pena scegliere un editor online per la stabilizzazione video?
“Via italiana all’intelligenza artificiale”: Meloni annuncia una legge sull’Ai e nuovi...
L’evoluzione della comodità digitale: come gli strumenti tecnologici stanno semplificando la...
Anche la Cucchi risponde presente alla chiamata dell’antifascismo
Google penalizza i contenuti generati da Intelligenza Artificiale?
Exchange cripto per acquistare Ethereum senza difficoltà
SUBSCRIBE NEWSLETTERS
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home » Venezia e Monza verso la Serie A, il Frosinone frena: ecco tutte le curiosità di Serie B 2025/2026
Miscellanea

Venezia e Monza verso la Serie A, il Frosinone frena: ecco tutte le curiosità di Serie B 2025/2026

by Redazione
Scritto da Redazione 0 commento
Galt Media

Alla 28esima giornata la Serie B mostra un quadro chiaro delle squadre che dominano le statistiche delle scommesse online, almeno per quanto riguarda le prime due posizioni che garantiscono il salto diretto in Serie A.

 

Per quanto riguarda il discorso sulla zona playoff e playout, c’è una grandissima rissa per ottenere la posizione più alta, come accade ogni anno, soprattutto verso il finale di stagione, e ormai siamo arrivati alle ultime 10 gare di campionato.

 

Monza e Venezia volano, il  Frosinone frena e il Palermo cerca di agganciare la top 2, così come ci sono i grandi flop, che comprendono Sampdoria, Empoli, Bari e Spezia: tutte in lotta per la salvezza invece che per la promozione.

 

Catanzaro al top e Juve Stabia grande sorpresa playoff

 

Negli ultimi 5 match il Catanzaro è la squadra più in forma di Serie B, seconda soltanto al Monza. I Giallorossi hanno messo in cassaforte 11 punti e si piazzano stabili al quinto posto.

 

La Juve Stabia è la grande sorpresa della categoria, con un settimo posto che consentirebbe alle Vespe di disputare il secondo playoff consecutivo, in cerca del colpaccio: sarebbe la prima promozione in Serie A per i Rossoblu.

 

La grande rissa nella zona retrocessione

 

Tra i grandi flop c’è sicuramente il Pescara, che naviga in ultima posizione a 6 punti dalla zona playout e 7 punti dalla salvezza.

 

Spezia, Bari, Entella, Reggiana, Mantova, Sampdoria, Avellino e persino l’Empoli sono tutte racchiuse in circa 5 punti tra zona retrocessione e salvezza, ed ecco la grande classica rissa di Serie B per non retrocedere, che rende il finale di stagione sempre più interessante, perché i risultati di questi club, spesso incidono anche sulle zone alte, in caso di scontri diretti o indiretti.

 

I Ciociari frenano, il Palermo cerca di agganciare la top 2

 

I tre pareggi consecutivi hanno fatto rallentare la cavalcata del Frosinone e, offerto la possibilità al Monza di tornare in carreggiata per braccare il secondo posto.

 

Il Palermo, invece, nonostante alti e bassi resta incollato al terzo posto e ha a disposizione ancora 10 match per tentare il colpaccio e arrivare nella top 2.

 

Monza e Venezia lanciate verso la Serie A

 

Nel palinsesto statistico delle quote serie b è il Venezia a dominare la classifica come favorito alla vittoria del campionato, con un reparto offensivo da 58 gol: il migliore della categoria. La Serenissima punta in alto, anche se nelle ultime 5 gare ha subito una sconfitta e un pareggio, che hanno consentito al Monza di agganciare il treno più desiderato della serie cadetta.

 

I Brianzoli sono la squadra più in forma delle ultime 5 gare e restano a pari punti con il Venezia, staccando il Frosinone di 5 punti, che non sono poi tanti in un campionato così complesso a 10 giornate dalla fine, più i playoff. Può succedere ancora di tutto in questa pazza Serie B, perché il gap tra le varie zone della classifica resta sempre irrisorio fino agli ultimi minuti (a volte secondi) di gioco.

You may also like

L’importanza di riposo e alimentazione per i videogamer

Ufficio Design Italia: soluzioni strutturate per l’organizzazione degli spazi di lavoro

Legionella negli impianti idrici: gli errori più diffusi che favoriscono la proliferazione

Roma, via libera al nuovo stadio

Scuola e benessere per i bambini: un luogo sicuro di crescita

Allergie domestiche: come creare un ambiente sano partendo dalla zona notte

Commenta

Redazione

Chi Siamo

Il Primato Nazionale plurisettimanale online indipendente;

  • Via Pantaleoni 33, 00166 Roma.
  • info@ilprimatonazionale.it

Categorie

Newsletter

Iscriviti alla newsletter


© Copyright 2023 Il Primato Nazionale – Tutti i diritti riservati

Facebook Twitter Instagram Linkedin