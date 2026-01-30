Vincitù sceglie Hub Affiliations: accordo di esclusiva per la gestione dell’intera rete di affiliazione

Vincitù, un brand solido che sceglie una visione di lungo periodo

Vincitù si è affermata negli anni come una realtà autorevole sul mercato italiano regolamentato, distinguendosi per affidabilità, attenzione al gioco responsabile e capacità di costruire un rapporto trasparente con i propri utenti. La scelta di affidare in via esclusiva la gestione e lo sviluppo della rete di affiliazione a Hub Affiliations nasce dalla volontà di compiere un ulteriore salto di qualità, strutturando un modello di crescita basato su competenze verticali, controllo dei processi e valorizzazione dell’ecosistema editoriale.

L’accordo prevede che Hub Affiliations operi come master partner esclusivo, occupandosi dell’organizzazione, dello sviluppo e della gestione completa del programma di affiliazione, dalla selezione dei partner alla definizione dei modelli commissionali, fino alla reportistica e al supporto operativo.

Perché Vincitù ha scelto Hub Affiliations

Alla base dell’intesa vi è una chiara convergenza di visione: entrambe le aziende condividono l’obiettivo di promuovere un modello di affiliazione evoluto, responsabile e orientato al valore nel lungo periodo.

“Abbiamo scelto Hub Affiliations perché cercavamo un partner capace di accompagnarci in una fase di crescita strutturata, mantenendo il pieno controllo del brand e dei valori che lo rappresentano”, dichiara Christian Saviano, CEO di Vincitù.

“La gestione in esclusiva della rete di affiliazione ci permette di fare un salto di qualità importante, affidandoci a un gruppo che conosce profondamente il mercato, le sue regole e le sue responsabilità. È una scelta strategica che guarda al lungo periodo”.

Hub Affiliations porta in dote una consolidata esperienza nel digital performance marketing applicato all’iGaming, una profonda conoscenza del contesto normativo italiano e una rete editoriale e di affiliazione strutturata secondo standard elevati di qualità e compliance.

Un’operazione strategica per l’ecosistema Hub Affiliations

Per Hub Affiliations, l’ingresso di Vincitù in esclusiva rappresenta una delle operazioni più rilevanti nel percorso di crescita del gruppo.

“Questo accordo rappresenta molto più di una partnership operativa: è il riconoscimento di un modello di affiliazione che mette insieme visione strategica, controllo dei processi e responsabilità verso il mercato”, commenta Francesco Maddalena, CEO di Hub Affiliations.

“Vincitù è un brand solido e maturo, che ha scelto di affidare in esclusiva la gestione della propria rete a un partner in grado di governare l’intera filiera dell’affiliazione. Il nostro obiettivo è costruire valore nel tempo, attraverso un ecosistema fondato su qualità, compliance e performance sostenibili”.

L’operazione rafforza ulteriormente l’ecosistema sviluppato da Hub Affiliations negli ultimi anni, basato su tecnologia, processi certificati, competenze editoriali e una visione industriale orientata alla sostenibilità del mercato.

Una partnership orientata al futuro

L’accordo tra Hub Affiliations e Vincitù non rappresenta una semplice collaborazione operativa, ma una partnership strategica pensata per durare nel tempo, fondata su fiducia reciproca, obiettivi condivisi e una chiara visione industriale.

Un’intesa che conferma come l’affiliazione, se gestita con competenza e responsabilità, possa rappresentare uno degli asset più solidi per la crescita del gaming digitale in Italia, contribuendo allo sviluppo di un mercato sempre più maturo, trasparente e regolamentato.

L’accordo con Vincitù rafforza ulteriormente l’ecosistema di Hub Affiliations, oggi punto di riferimento per affiliati, editori e content creator che operano nel settore iGaming con un approccio orientato a qualità, performance e responsabilità.

Chi desidera entrare a far parte del network di Hub Affiliations può candidarsi come affiliato attraverso la piattaforma ufficiale, accedendo a programmi esclusivi, supporto dedicato e a un modello di affiliazione strutturato e trasparente.

