A Prato mille in piazza per la Remigrazione: una sfida vinta della Toscana “rossa”

Roma, 8 mar – Nonostante settimane di polemiche, appelli e tentativi di delegittimazione politica, la manifestazione per la Remigrazione è andata in scena ieri pomeriggio a Prato. Oltre mille persone si sono ritrovate in piazza Giovanni Ciardi sotto il tricolore, rispondendo alla mobilitazione lanciata dal Comitato Remigrazione e Riconquista e trasformando la giornata in un segnale politico che ha superato i confini locali.

Contro la Remigrazione i poteri forti della Toscana “rossa”

La vigilia era stata segnata da un fronte compatto di opposizione: dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani alla Curia pratese, passando per realtà come ARCI, ANPI e CGIL, fino a gruppi antagonisti e collettivi locali che avevano promosso una contro-mobilitazione per contestare l’iniziativa. Pressioni politiche e tentativi di delegittimazione che, secondo gli organizzatori, non hanno fatto altro che rafforzare la determinazione dei manifestanti. Il presidio si è svolto regolarmente, tra bandiere italiane, interventi dal palco e numerosi cittadini che si sono fermati per ascoltare e firmare la proposta di legge di iniziativa popolare sulla remigrazione.

Durante il pomeriggio, decine di pratesi si sono avvicinati ai banchetti per sottoscrivere la proposta e confrontarsi con gli organizzatori. Un segnale che, secondo il Comitato, dimostra come il tema della remigrazione stia entrando sempre più nel dibattito pubblico anche in territori storicamente considerati roccaforti della sinistra. Gli interventi dal palco hanno insistito su un punto politico preciso: la richiesta di maggiore rigore nella gestione dei flussi migratori e la distinzione netta tra chi vive e lavora regolarmente in Italia e chi invece alimenta circuiti di illegalità e sfruttamento.

La Remigrazione continua a raccogliere adesioni in tutta Italia

La giornata pratese si inserisce in una mobilitazione nazionale che nelle ultime settimane ha già visto manifestazioni e presidi in diverse città italiane. La proposta di legge di iniziativa popolare lanciata a fine gennaio continua intanto a raccogliere adesioni in tutta Italia, con migliaia di firme raccolte nei banchetti e online. Per gli organizzatori, quanto accaduto a Prato rappresenta un passaggio politico simbolico: un tema che fino a poco tempo fa veniva liquidato come marginale o impronunciabile entra ora nel dibattito pubblico anche nel cuore della Toscana.

E la mobilitazione non si fermerà qui. Il Comitato ha già annunciato nuovi appuntamenti in diverse città italiane nelle prossime settimane, con l’obiettivo di proseguire la raccolta firme e portare la proposta di legge sulla remigrazione al centro del confronto politico nazionale. Secondo gli organizzatori, la partita è appena iniziata.

Vincenzo Monti