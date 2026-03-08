LOGIN
domenica, Marzo 8, 2026
Top Posts
Gli investitori si rivolgono a SJMine per un reddito passivo affidabile...
Guida alle scarpe antinfortunistiche: quando servono e quali sono i livelli...
Stellantis, è ora di cacciare gli Elkann-Agnelli dall’Italia
Ampia scelta, marchi di lusso, prezzi convenienti – tutto sul più...
Venere degli Stracci, il rogo emblema dell’amministrazione Manfredi
Vale la pena scegliere un editor online per la stabilizzazione video?
“Via italiana all’intelligenza artificiale”: Meloni annuncia una legge sull’Ai e nuovi...
L’evoluzione della comodità digitale: come gli strumenti tecnologici stanno semplificando la...
Anche la Cucchi risponde presente alla chiamata dell’antifascismo
Google penalizza i contenuti generati da Intelligenza Artificiale?
Exchange cripto per acquistare Ethereum senza difficoltà
SUBSCRIBE NEWSLETTERS
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home » A Prato mille in piazza per la Remigrazione: una sfida vinta della Toscana “rossa”
ApprofondimentiPoliticaPRIMA

A Prato mille in piazza per la Remigrazione: una sfida vinta della Toscana “rossa”

by La Redazione
Scritto da La Redazione 0 commento
Galt Media

Roma, 8 mar – Nonostante settimane di polemiche, appelli e tentativi di delegittimazione politica, la manifestazione per la Remigrazione è andata in scena ieri pomeriggio a Prato. Oltre mille persone si sono ritrovate in piazza Giovanni Ciardi sotto il tricolore, rispondendo alla mobilitazione lanciata dal Comitato Remigrazione e Riconquista e trasformando la giornata in un segnale politico che ha superato i confini locali.

Contro la Remigrazione i poteri forti della Toscana “rossa”

La vigilia era stata segnata da un fronte compatto di opposizione: dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani alla Curia pratese, passando per realtà come ARCIANPI e CGIL, fino a gruppi antagonisti e collettivi locali che avevano promosso una contro-mobilitazione per contestare l’iniziativa. Pressioni politiche e tentativi di delegittimazione che, secondo gli organizzatori, non hanno fatto altro che rafforzare la determinazione dei manifestanti. Il presidio si è svolto regolarmente, tra bandiere italiane, interventi dal palco e numerosi cittadini che si sono fermati per ascoltare e firmare la proposta di legge di iniziativa popolare sulla remigrazione.

Durante il pomeriggio, decine di pratesi si sono avvicinati ai banchetti per sottoscrivere la proposta e confrontarsi con gli organizzatori. Un segnale che, secondo il Comitato, dimostra come il tema della remigrazione stia entrando sempre più nel dibattito pubblico anche in territori storicamente considerati roccaforti della sinistra. Gli interventi dal palco hanno insistito su un punto politico preciso: la richiesta di maggiore rigore nella gestione dei flussi migratori e la distinzione netta tra chi vive e lavora regolarmente in Italia e chi invece alimenta circuiti di illegalità e sfruttamento.

La Remigrazione continua a raccogliere adesioni in tutta Italia

La giornata pratese si inserisce in una mobilitazione nazionale che nelle ultime settimane ha già visto manifestazioni e presidi in diverse città italiane. La proposta di legge di iniziativa popolare lanciata a fine gennaio continua intanto a raccogliere adesioni in tutta Italia, con migliaia di firme raccolte nei banchetti e online. Per gli organizzatori, quanto accaduto a Prato rappresenta un passaggio politico simbolico: un tema che fino a poco tempo fa veniva liquidato come marginale o impronunciabile entra ora nel dibattito pubblico anche nel cuore della Toscana.

E la mobilitazione non si fermerà qui. Il Comitato ha già annunciato nuovi appuntamenti in diverse città italiane nelle prossime settimane, con l’obiettivo di proseguire la raccolta firme e portare la proposta di legge sulla remigrazione al centro del confronto politico nazionale. Secondo gli organizzatori, la partita è appena iniziata.

Vincenzo Monti

You may also like

Il calcio al tempo della guerra

Quando protesta un marine: la guerra che inquieta l’America di Trump

Se Giuseppe Conte scopre l’America (e il Fascismo) dopo ottant’anni

Certificati anti-rimpatri: nelle intercettazioni la strategia dei medici indagati

Macron e lo spirito del tempo: se perfino la patria degli “immortali valori dell’89”...

Difese milionarie contro droni low cost: il prezzo della guerra all’Iran sarà elevato

Redazione

Chi Siamo

Il Primato Nazionale plurisettimanale online indipendente;

  • Via Pantaleoni 33, 00166 Roma.
  • info@ilprimatonazionale.it

Categorie

Newsletter

Iscriviti alla newsletter


© Copyright 2023 Il Primato Nazionale – Tutti i diritti riservati

Facebook Twitter Instagram Linkedin