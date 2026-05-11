Neve rosso sangue: la guerra vista dalla buca di un soldato tedesco

Roma, 11 mag – Ci sono libri di guerra che nascono per celebrare, altri per condannare, altri ancora per sistemare retroattivamente la storia dentro una morale già pronta. Neve rosso sangue. Le memorie di un soldato tedesco sul fronte orientale, di Günter K. Koschorrek, appartiene a un’altra categoria: quella delle testimonianze crude, frontali, scomode proprio perché non cercano assoluzioni né condanne sommarie. Il volume, pubblicato in Italia da ITALIA Storica Edizioni nella cura di Andrea Lombardi e nella traduzione di Camilla Scarpa e Paolo Pozzato, restituisce la guerra non dal punto di vista degli stati maggiori, delle grandi strategie o delle interpretazioni ideologiche, ma da quello di un soldato comune, un Landser, gettato nell’inferno del fronte orientale.

Neve rosso sangue: memorie di un soldato tedesco sul fronte orientale

Koschorrek combatté come mitragliere nella 24a Panzer-Division, attraversando alcuni dei passaggi più brutali della Seconda guerra mondiale: Stalingrado, l’accerchiamento sovietico evitato per un soffio, il trasferimento in Italia nel settembre 1943, le operazioni antipartigiane in Istria, i combattimenti nella testa di ponte di Nikopol, il ripiegamento verso il Bug, le battaglie in Romania, sulla Vistola e infine la difesa dei confini tedeschi davanti all’avanzata dell’Armata Rossa. In questo percorso l’autore fu anche testimone della strage di civili a Nemmersdorf, in Prussia orientale, uno degli episodi che segnarono nella memoria tedesca il crollo finale del fronte orientale e l’irruzione della guerra totale dentro lo spazio civile. Il valore del libro sta proprio nella sua prospettiva. Koschorrek dichiara fin dall’introduzione di non voler “esaltare né giudicare”. La sua non è la voce dell’eroe costruito dalla propaganda, né quella del mostro retrospettivo prodotto da una certa storiografia moralistica. È la voce di un uomo che racconta ciò che ha visto, ciò che ha fatto, ciò che ha temuto. Non nega di aver ucciso molti nemici con la sua mitragliatrice, ma rifiuta di trasformare questo in un motivo di trionfo. La guerra, nelle sue pagine, non è mai avventura. È sopravvivenza, terrore, fango, gelo, nervi spezzati, apatia, istinto di autoconservazione. È la condizione estrema in cui l’uomo combatte dentro un reparto, ma alla fine deve fare i conti con se stesso, con la morte che arriva da una scheggia, da un proiettile, da un carro armato che avanza nella neve.

Una storia cruda, da Stalingrado alla difesa di Berlino

Il titolo, Neve rosso sangue, riassume bene la materia del volume. L’immagine centrale è quella del Don ghiacciato, attraversato sotto il fuoco dei carri sovietici dopo i combattimenti attorno a Stalingrado, tra corpi emaciati, camerati feriti e sangue sulla neve. Non c’è bisogno di enfasi: la forza della testimonianza sta nella sua concretezza. Koschorrek non scrive per costruire una leggenda, ma per impedire che l’esperienza del fronte venga assorbita da due semplificazioni opposte, quella della retorica eroica e quella della criminalizzazione indistinta del soldato. In mezzo resta la realtà della guerra vissuta da chi stava nelle buche individuali, nelle trincee, nella linea principale di combattimento, sotto il sole della steppa, nel fango fino al ginocchio o nel gelo dell’inverno russo. Particolarmente interessante è anche la storia materiale di queste memorie. L’autore aveva iniziato a prendere appunti già durante la guerra, spesso su fogli improvvisati, nascosti nella fodera della giacca o del cappotto. Il primo diario andò perduto nel dicembre 1942, durante un attacco sovietico al margine della sacca di Stalingrado. In seguito Koschorrek ricostruì quanto vissuto, conservando nuovi appunti che riuscì a far arrivare alla madre e che poi finirono dispersi per decenni. Solo molto più tardi, dopo una telefonata inattesa dagli Stati Uniti, quei fogli tornarono nelle sue mani grazie alla figlia che non vedeva dagli anni Cinquanta e che li aveva custoditi come unico ricordo del padre. Questo elemento dà al libro un carattere ulteriore: non soltanto memoria di guerra, ma ritorno traumatico di un passato rimasto sepolto, mai davvero superato.

Restituire alla storia la sua complesssità

A rendere il volume ancora più significativo è il suo rifiuto della postura comoda. Koschorrek scrive molti anni dopo la fine del conflitto e non ignora il contesto politico del Terzo Reich. Ma proprio per questo separa il piano della responsabilità storica e politica da quello dell’esperienza concreta del soldato al fronte. Non perché il primo non conti, ma perché il secondo viene spesso cancellato. Il giovane soldato nella steppa russa, spiega l’autore, pensava prima di tutto a sopravvivere alle operazioni di combattimento. Questa osservazione non assolve la storia, ma la restituisce alla sua complessità: gli eserciti sono fatti di uomini, e gli uomini al fronte vivono una realtà che nessuna categoria astratta riesce a contenere fino in fondo. Neve rosso sangue è quindi un libro importante per chi voglia comprendere il fronte orientale al di là delle formule scolastiche. Il suo interesse non è soltanto militare, pur essendo ricco di episodi, luoghi, reparti, ritirate e combattimenti. È soprattutto umano e storico. Mostra la guerra come esperienza limite, come frattura dell’anima, come trauma che continua a riaffiorare anche quando le ferite fisiche si sono rimarginate. Koschorrek scrive perché sente un dovere verso chi non può più parlare. Le sue pagine sono un ammonimento, ma non nel senso pacifista e sentimentale del termine. Sono un ammonimento più duro: ricordano che la guerra reale non assomiglia mai alla sua rappresentazione comoda, né a quella propagandistica né a quella televisiva. Chi la guarda da lontano vede immagini, chi la vive ne porta addosso le cicatrici.

L’edizione italiana consente ora di accedere a una testimonianza di grande forza documentaria e narrativa. Il volume è pubblicato da ITALIA Storica Edizioni, Genova 2026, in formato 15×23, brossura, 404 pagine, con fotografie e mappe. Il prezzo è di 32 euro, ISBN 978-88-31430-45-6. Un libro da leggere non per nostalgia, non per condanna rituale, ma per entrare dentro una delle esperienze più dure del Novecento europeo: quella del soldato travolto dalla guerra totale, costretto a misurare ogni giorno la distanza tra la sopravvivenza e la morte.

Vincenzo Monti