Un attacco da ricostruire

La Juventus sta pianificando una rivoluzione per il suo reparto offensivo, con Dusan Vlahovic sempre più vicino all’addio. Con il contratto in scadenza nel 2026 e un ingaggio da oltre 20 milioni lordi, il serbo non ha ricevuto offerte per un rinnovo, e la separazione sembra

Continua a leggere su ultimejuve.it