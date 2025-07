L’Inter sogna Ederson per rinforzare il centrocampo e dimenticare Hakan Calhanoglu, ormai vicino al Galatasaray per 30 milioni di euro. Il brasiliano dell’Atalanta, valutato 50-60 milioni, è la prima scelta di Marotta e Chivu, grazie alla sua fisicità, tecnica e capacità

