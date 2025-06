Venezia blinda Filip Stankovic: ufficiale il riscatto dall’Inter

Il Venezia ha ufficialmente riscattato Filip Stankovic dall’Inter, esercitando l’opzione di acquisto per 1,5 milioni di euro, come comunicato dal club lagunare. Il portiere serbo, classe 2002, ha firmato un contratto fino al 2029, diventando un pilastro per la prossima stagione in

