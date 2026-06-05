Torna La Neretina: a Nardò il Festival della Cultura Controcorrente

Nardò, 5 giu – Torna il Festival della Cultura Controcorrente, la splendida cornice della Villa Comunale – spazio elegante e identitario, dal fascino senza tempo – ospiterà infatti la terza edizione de La Neretina. Dal 19 al 21 giugno Nardò farà da cornice alla rassegna che in pochi anni è riuscita a ritagliarsi un ruolo centrale nel panorama culturale salentino, trasformando la città ionica in un punto di riferimento per il confronto delle idee.

Un lustro culturale per l’intero Salento

Nata nel 2023, la manifestazione ha saputo crescere edizione dopo edizione grazie a una proposta culturale autorevole e identitaria. Oggi La Neretina rappresenta uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate pugliese, un contenitore di incontri e riflessioni che dà lustro alla città di Nardò e all’intero territorio salentino. Determinante, sin dal primo giorno, il sostegno istituzionale del Comune di Nardò e della Provincia di Lecce – Salento d’Amare, che hanno creduto nella forza e nella visione del progetto culturale. In particolare, il sindaco Giuseppe “Pippi” Mellone e l’assessore Pierpaolo Giuri hanno sostenuto la rassegna sin dalla sua nascita, contribuendo alla crescita di un evento che oggi rappresenta un autentico patrimonio culturale per la comunità.

La Neretina 2026: il programma

Per l’edizione 2026 il programma si profila di assoluto livello. A partire da venerdì 19 giugno, quando il festival sarà aperto da Francesco Borgonovo, tra i più noti editorialisti italiani. Per il giornalista emiliano un incontro dedicato ai temi dell’attualità e del pensiero contemporaneo attorno al suo volume Aretè. La decadenza e il coraggio (Liberilibri). Grande attesa il giorno successivo, ovvero sabato 20, per Gennaro Sangiuliano. Saggista e già Ministro della Cultura parlerà del suo ultimo tomo incentrato su Erdogan edito da Mondadori. Ma anche per Alessandro Sallusti: firma storica dell’informazione italiana, dialogherà col giornalista Tgr Rai Puglia Gianluca Veneziani ragionando sulle pagine del testo L’eresia liberale (Rizzoli) scritto proprio dal direttore di Libero.

Domenica 21 giugno, invece, vedrà tra gli ospiti Federico Palmaroli in arte Osho, fenomeno comunicativo e autore satirico capace di raccontare l’Italia con ironia e immediatezza, nelle pagine del libro “Awanagana”. Cronaca surreale di un mondo reale (Rai Libri). Spazio anche alla letteratura e all’approfondimento con Flavio De Marco, che dibatterà sulla figura di Carmelo Bene assieme al sindaco leccese Adriana Poli Bortone, mentre il gran finale verrà affidato a Mino Taveri, volto amatissimo della televisione italiana, protagonista di una serata dedicata allo sport e al racconto del calcio contemporaneo insieme al giornalista neretino Raffaele Pappadà.

Capitale della cultura salentina

Tre giorni intensi di incontri, libri, dialoghi e spettacolo che renderanno Nardò autentica capitale della cultura salentina, confermando La Neretina come un laboratorio permanente di idee e confronto libero, aperto a tutte le sensibilità culturali. La città è pronta ancora una volta ad accogliere pubblico, appassionati e protagonisti del mondo culturale nazionale per un’edizione che si preannuncia straordinaria.