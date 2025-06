Sfumato per questioni di ristrettezze economiche nella scorsa sessione estiva di calciomercato, l’ Inter sembra intenzionata a fare di nuovo sul serio per Giovanni Leoni . A maggior ragione adesso che sulla panchina nerazzurra siede quel Cristian Chivu che ha fatto conoscere al grande pubblico tutte le qualità del difensore classe 2006.

