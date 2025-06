Uno dei nomi sondati dal calciomercato Inter è Nick Woltemade. Attaccante tedesco in forza allo Stoccarda reduce da una buona stagione in Bundesliga e protagonista assoluto all’Europeo U21. L’Inter si era interessata a Woltemade così come a Bonny e Hojlund. Con l’obiettivo di rimpiazzare le partenze di Correa e Arnautovic

