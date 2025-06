Il calciomercato dell’ Inter non si sta muovendo solo nel reparto offensivo, secondo quanto riportato da http://www.gazzetta.it, i nerazzurri si stanno muovendo per Christian Mosquera . Il centrale spagnolo è un classe 2004′ ed è di proprietà del Valencia . I nerazzurri stanno sondando il suo nome per ringiovanire il reparto difensivo

You may also like