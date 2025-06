Come riportato da www.gazzetta.it, il calciomercato Inter si sta muovendo per chiudere l’ acquisto di Bonny entro l’ inizio del Mondiale per Club. I nerazzurri hanno 48 ore per chiudere il colpo se vogliono portare il francese in USA per la competizione globale. Domani ci sarà l’ incontro tra Parma e

Continua a leggere su InterNews08