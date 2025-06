Tudor mescola le carte per il Mondiale

La Juventus è pronta a scendere in campo per il suo esordio al Mondiale per Club 2025, affrontando l’Al Ain a Washington. Igor Tudor, deciso a lasciare il segno nel torneo, sta definendo la formazione, con il 3-4-2-1 come schema di riferimento. Tuttavia,

Continua a leggere su ultimejuve.it