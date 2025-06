Nei giorni in cui la Coppa del mondo per club Fifa sta entrando nel vivo, i più nostalgici non possono fare a meno di pescare dalla sfera dei ricordi l’Inter al Mundialito. Ufficialmente Coppa Super Cup, su invito, nacque con l’idea di far partecipare solo squadre vincitrici della coppa Intercontinentale.

