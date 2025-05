Un altro stop per Koopmeiners

La Juventus, quarta in classifica, è in apprensione a causa del recente infortunio per Koopmeiners. Il centrocampista olandese, secondo fonti vicine al club, sta recuperando dall’ultimo problema fisico che lo ha costretto in modo temporaneo a lasciare il campo, alimentando timori su un possibile stop.

