L’ Inter si avvicina all’ultima sfida del Gruppo E: stanotte, alle ore 03:00 andrà in scena la sfida contro il River Plate al Lumen Field di Seattle. L’ ultimo atto , decisivo per il passaggio del turno dei gironi . L’esterno dell’Inter Matteo Darmian , intervistato sul sito dell’Inter alla fine di un allenamento a Seattle,

You may also like